Libano We Design Beirut 2025 | Manuela Bonaiti e Guido Masotti in cattedra

Si è tenuta all’Università di Balamand a Beirut la cerimonia di premiazione di We Design Beirut 2025 (25 e 26 ottobre), evento internazionale dedicato al design, alla creatività e alla riflessione culturale. Tra i premiati anche i designer italiani di Baolab Manuela Bonaiti e Guido Masotti, operanti a Milano, che hanno tenuto un workshop sul tema dell'”identità attraverso la materialità”. La collaborazione tra l’ambasciata d’Italia a Beirut e Alba (Academie Libanaise des Beaux-Arts) riflette una visione condivisa per aprire gli spazi accademici al pubblico e promuovere un dialogo significativo tra studenti, professionisti e la comunità in generale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il ballo del mattone di Dubai: gli italiani in prima fila! Basta mettere un piede a Dubai per percepire che la città trasuda immobiliare. Armani, Natuzzi, Mercedes o Bugatti: quel che per noi sono grandi marchi di moda, design, motori qui sono, fin dal primo scalin - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Libano: il design italiano promosso a Beirut - Si è svolto a Beirut un evento dedicato al design italiano nell'ambito della Giornata Internazionale del Design Italiano, celebrata in 100 paesi del mondo. Si legge su ansa.it

Italia-Libano: ambasciatrice, design come fattore di sviluppo - La qualità del design italiano è un "fattore di sviluppo sostenibile e responsabile": con queste parole l'ambasciatrice d'Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, ha ... Segnala ansa.it

Una barca per Gaza: in un laboratorio di Beirut due artiste fanno parlare il design di case e di corpi - Un lavoro corale guidato da due donne, Huda e Maria, che trasformano i fili in lingua di pace ... Lo riporta vogue.it