Libano Unifil denuncia | Drone e carro armato israeliani hanno attaccato una nostra pattuglia
Nessun ferito o danni materiali all'Unifil, la Forza delle Nazioni Unite in Libano, dopo che un drone israeliano ha sganciato una granata contro una pattuglia e un carro armato ha sparato contro le forze di peacekeeping: il comunicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
