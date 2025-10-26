Libano Unifil | Attacco dell' Idf su una nostra pattuglia nessun ferito | Netanyahu | Diritto di veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza

26 ott 2025

Il premier israeliano: "Non mi serve un via libera per colpire i nostri nemici". Zuppi: "Le religioni non siano motivo di guerra". Hamas: "Pronti a consegnare le armi se finirà l'occupazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

