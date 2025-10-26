Libano Unifil | Attacco dell' Idf su una nostra pattuglia nessun ferito | Netanyahu | Diritto di veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza

Il premier israeliano: "Non mi serve un via libera per colpire i nostri nemici". Zuppi: "Le religioni non siano motivo di guerra". Hamas: "Pronti a consegnare le armi se finirà l'occupazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Libano, Unifil: "Attacco dell'Idf su una nostra pattuglia, nessun ferito" | Netanyahu: "Diritto di veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un soldato della missione di pace delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) è rimasto ferito in un attacco con drone israeliano nel sud del paese, nei pressi di Kfar Kela. L’attacco, avvenuto il 12 ottobre 2025, è stato eseguito con un drone che ha sganciato una gr - facebook.com Vai su Facebook

Unifil: 'Attacco dell'Idf a una nostra pattuglia, nessun ferito' - Questo pomeriggio "un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia Unifil in azione nei pressi di Kfar Kila e ha sganciato una granata. Come scrive ansa.it

Libano: tensione crescente con l'intensificarsi degli attacchi israeliani - I timori che il Libano possa scivolare in una nuova fase di guerra si sono intensificati. Segnala msn.com

Israele - Hamas, le notizie di venerdì 11 ottobre - Il segretario di Stato americano Antony Blinken esprime la speranza in una soluzione diplomatica in Libano e nella prevenzione di un conflitto più ampio, mentre sostiene gli sforzi del fragile Stato p ... Come scrive corriere.it