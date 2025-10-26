libano drone e carro armato israeliano attaccano pattuglia unifil

Nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, intorno alle 17:45, un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia dell’Unifil (la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite) impegnata in un’operazione nei pressi di Kfar Kila, nel sud del Libano, e ha sganciato una granata. Pochi istanti dopo, un carro armato israeliano ha aperto il fuoco contro i caschi blu. L’episodio, confermato dalla stessa Unifil attraverso un comunicato pubblicato sul suo profilo X, non ha fortunatamente causato feriti né danni al personale o ai mezzi della missione. Le forze Onu hanno reagito prontamente, adottando le contromisure difensive necessarie per neutralizzare il drone e garantire la sicurezza della pattuglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

