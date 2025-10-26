Libano attacco Idf a pattuglia Unifil

21.35 "Un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia dell'Unifil in azione nei pressi di Kfar Kila e ha sganciato una granata. Pochi istanti dopo, un carro armato israeliano ha sparato contro i caschi blu. Fortunatamente, non ci sono stati feriti o danni ai caschi blu e alle risorse dell'Unifil". Lo riferisce la stessa missione Onu sul suo profilo X, precisando che le forze di peacekeeping hanno applicato le necessarie contromisure difensive per neutralizzare il drone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it