Libano attacco Idf a pattuglia Unifil
21.35 "Un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia dell'Unifil in azione nei pressi di Kfar Kila e ha sganciato una granata. Pochi istanti dopo, un carro armato israeliano ha sparato contro i caschi blu. Fortunatamente, non ci sono stati feriti o danni ai caschi blu e alle risorse dell'Unifil". Lo riferisce la stessa missione Onu sul suo profilo X, precisando che le forze di peacekeeping hanno applicato le necessarie contromisure difensive per neutralizzare il drone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-idf-si-ritira-oggi-entrano-aiuti-umanitari-libano-colpite-infrastrutture-hezbollah-AHIY8O7C #MedioOriente #Gaza #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook
Unifil: 'Attacco dell'Idf a una nostra pattuglia, nessun ferito' - Fortunatamente, non sono stati causati feriti o danni alle forze di peacekeeping e ai mezzi dell'Unifil". Riporta ansa.it
Auto esplode nel sud del Libano, attacco con drone israeliano. Idf: "Ucciso esponente Hezbollah" - Secondo l'agenzia di stampa statale libanese NNA, un drone israeliano ha effettuato un attacco aereo che ha preso di mira un'auto lungo la strada Zebdine- Secondo rainews.it
Libano, attacco con drone israeliano: ucciso miliziano Hezbollah - Un importante miliziano di Hezbollah nel sistema di difesa aerea del movimento integralista islamico filoiraniano è stato ucciso in un attacco con drone israeliano nel sud ... Lo riporta quotidiano.net