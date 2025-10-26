L' IA e la sensibilità umana

Il 10 ottobre è entrata in vigore la Legge 1322025 in materia di intelligenza artificiale. La normativa nazionale è intervenuta a dettare regole in settori fondamentali come la sanità, il lavoro, le professioni intellettuali, la pa e l'attività giudiziaria. Avuto particolare riguardo al settore della giustizia, è stata rimessa alla competenza del ministero della Giustizia la disciplina degli impieghi dei sistemi di Ia per l'organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro e le attività amministrative accessorie. È stato poi chiarito che nei casi di utilizzo di sistemi di Ia nell'attività giudiziaria ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti è sempre riservata al magistrato.

