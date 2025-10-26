L' Historic Minardi Day prepara l' edizione del decennale | svelate le date
Dopo il grande successo della nona edizione – che ha registrato oltre 20.000 presenze nei due giorni e più di 700 vetture storiche – la macchina organizzativa dell’Historic Minardi Day è già al lavoro per un’edizione che si preannuncia particolarmente significativa: la decima, in programma sabato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
HISTORIC MINARDI DAY TORNA IL 19 E 20 SETTEMBRE 2026 ALL’AUTODROMO DI IMOLA Dopo il grande successo della nona edizione – che ha registrato oltre 20.000 presenze nei due giorni e più di 700 vetture storiche – la macchina organizzativa dell’ - facebook.com Vai su Facebook
L'Historic Minardi Day prepara l'edizione del decennale: svelate le date - Nei prossimi mesi saranno comunicati i dettagli completi del programma, degli ospiti e delle attività previste per il weekend del decennale ... Riporta ravennatoday.it
Historic Minardi day. Le emozioni in pista. Due giorni di passione tra passato e futuro - Un viaggio attraverso mezzo secolo di motori, dalla Formula 1 alle hypercar più moderne, con un programma che intreccia mito, spettacolo e passione. Secondo ilrestodelcarlino.it
La Mia Auto: tutte - Ripercorre trentasei mondiali di Formula 1 l'ottava edizione dell'Historic Minardi Day, che va in scena sabato 24 e domenica 25 agosto all'Autodromo di Imola. Secondo gazzetta.it