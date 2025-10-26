Lezioni di gender nelle scuole ripensateci
La proposta di Valditara non doveva essere portata avanti. Ora, quantomeno, si introduca il contraddittorio. 🔗 Leggi su Laverita.info
Educazione sessuale vietata a scuola? La replica di Valditara: 'Si può già fare, ma lontana dalle ideologie gender' - Il ministro dell'Istruzione e del Merito risponde alle polemiche sull'educazione sessuale a scuola chiarendo che l’obiettivo è quello di non “creare confusione nei bambini con le teorie gender” ... Lo riporta skuola.net
Valditara conferma l'educazione sessuale a scuola ma "senza teoria gender": cos'è il consenso informato - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto chiarezza sull'insegnamento dell'educazione sessuale a scuola: cos'è il consenso informato. Lo riporta virgilio.it
Avellino, scontro tra Prc e Lega sull’educazione gender nelle scuole - Sul tema dell’educazione ‘gender’ divampa ad Avellino uno scontro a distanza tra il Partito della Rifondazione Comunista e la Lega. Da corriereirpinia.it