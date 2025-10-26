L’ex sindaco assolto in Cassazione Ma la vita è stata distrutta
ZAVATTARELLO (Pavia) L’assoluzione in terzo grado, ma il tempo non si è fermato. E anni di vita e opportunità sono andati: "Quello che mi è stato portato via, non mi sarà mai più restituito. Non parlo tanto dei soldi, ma degli affetti", racconta Simone Tiglio, 41 anni, (foto) ex sindaco di Zavattarello, al quale la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di secondo grado per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, nell’ambito di un’inchiesta per presunte irregolarità nell’affidamento della gestione del nido del suo Comune. Un’assoluzione seguita al ricorso presentata alla Suprema Corte da parte di Monica Figheti, co-imputata di Tiglio, per la quale pure è stata riconosciuta l’insussistenza del fatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
