Dieci anni di abbandono e degrado. Dieci anni di furti, atti di vandalismo e roghi, anche nella chiesa dedicata a San Carlo Borromeo, dove qualcuno ha fatto persino sedute spiritiche. Alcune stanze vengono anche usate come abitazioni dai senzatetto. Un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse aperto dal Comune di Milano (che è proprietario dell'immobile) è andato deserto. Appelli, idee e proposte dal territorio, che nessuno ha mai ascoltato. È questa la storia dell'ex ospedale Santa Corona che sorge ad un centinaio di metri da quello nuovo. Ex sanatorio per i malati di tubercolosi, costruito nel periodo dal 1923 al 1930 in stile Liberty è tutelato dalla Sovrintendenza ai beni architettonici, 24mila metri quadrati inserito nel Parco Regionale delle Groane, con un valore immobiliare di circa 650 milioni di euro.

© Ilgiorno.it - L’ex sanatorio. Santa Corona abbandonato