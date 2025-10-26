L’ex giallorosso Greco | Gasperini farà benissimo A Roma un’opportunità persa con Luis Enrique

In una lunga intervista rilasciata a Fanpage, l'ex giocatore della Roma Leandro Greco ha parlato dell'attualità giallorossa e di alcuni suoi momenti del passato. Questi alcuni estratti delle sue parole: "Ho grandissima fiducia per quest'anno, perché in quell'ambiente serviva proprio uno come Gasperini, che non si fa condizionare da un clima molto caldo e spesso umorale e che non ha paura di entrare a gamba tesa, se serve. Lui va sempre dritto per la sua strada, non lo scalfisce nulla. Mi aspetto che il mister ribalti tutto e sono convinto che farà benissimo ". Riguardo lo spiegare cosa sia il derby: "Semplice, non si può.

