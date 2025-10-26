L’ex coppia della panchina viola Italiano in forse fino all’ultimo Al suo posto pronto Niccolini
Alla fine Vincenzo Italiano non dovrebbe esserci in panchina a guidare il suo Bologna, in un secondo ritorno da ex dunque da rimandare. Il condizionale è d’obbligo solo perché il tecnico ha provato (e sta provando) in ogni modo a convincere i medici di farlo partire alla volta di Firenze, ma il piano di recupero post polmonite prevede per lui un weekend di riposo assoluto prima di tornare in campo a Casteldebole a inizio settimana per la ripresa degli allenamenti. In panchina ci sarà dunque Daniel Niccolini, fiorentinissimo e storico vice di Italiano. Sarà lui a guidare il Bologna nella trasferta del Franchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
