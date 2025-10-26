Letture Classensi Dante non invecchia mai Si riparte con la ’Vita nova’

Tornano giovedì le Letture Classensi, organizzate in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, campus di Ravenna. Il nuovo ciclo di appuntamenti, curato da Nicolò Maldina, professore di letteratura italiana, in particolare medievale e moderna, all’Università di Bologna, ha come titolo “ Dante poeta d’amore. La Vita nova tra Firenze e le stelle ”. "Le Letture Classensi – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia –, rappresentano una delle espressioni più autentiche della vocazione culturale di Ravenna: un luogo dove la ricerca accademica incontra la divulgazione, e la riflessione più alta sul pensiero dantesco dialoga con la curiosità e la partecipazione dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

