Letti a castello e bombola gpl | trovati dormitori abusivi dentro a laboratori
Laboratori sotterranei trasformati alloggi abusivi. Dentro ci vivevano alcune persone: erano otto cittadini egiziani. Pagavano un affitto mensile a un connazionale, senza ricevuta. Due di loro, si è scoperto in seguito, non avevano il permesso di soggiorno. Il tutto succedeva a Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
CI RIVIERA GT - Mansardato 7 posti letti a castello in coda Prezzo :33.700,00€ Contattaci: 0321496467 Sito: www.camperrentnovara.com -specifiche veicolo- CI RIVIERA GT Anno: 15/05/2008 (Euro 4) Chilometri : 70234 Meccanica : FIAT 2.3 cc 96 kwatt 130c - facebook.com Vai su Facebook
Letti a castello e bombola gpl: trovati alloggi abusivi in locali sotterranei - Il proprietario è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione ... Da milanotoday.it
Incendio in un garage, rischio esplosione di una bombola a gpl - Un garage in via Ronche a Portobuffolè, Treviso, ha preso fuoco in serata, intorno alle 19. Riporta msn.com