Letti a castello e bombola gpl | trovati dormitori abusivi dentro a laboratori

Laboratori sotterranei trasformati alloggi abusivi. Dentro ci vivevano alcune persone: erano otto cittadini egiziani. Pagavano un affitto mensile a un connazionale, senza ricevuta. Due di loro, si è scoperto in seguito, non avevano il permesso di soggiorno. Il tutto succedeva a Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it