Letti a castello e bombola gpl | trovati alloggi abusivi in locali sotterranei

Milanotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laboratori sotterranei resi alloggi abusivi. Dentro ci vivevano alcune persone: erano otto cittadini egiziani. Pagavano un affitto mensile a un connazionale, senza ricevuta. Due di loro, si è scoperto in seguito, non avevano il permesso di soggiorno. Il tutto succedeva a Sesto San Giovanni, a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Letti a castello e bombola gpl: trovati alloggi abusivi in locali sotterranei - Il proprietario è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione ... Scrive milanotoday.it

letti castello bombola gplIncendio in un garage, rischio esplosione di una bombola a gpl - Un garage in via Ronche a Portobuffolè, Treviso, ha preso fuoco in serata, intorno alle 19. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Letti Castello Bombola Gpl