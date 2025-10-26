L' Ersu non paga l' Imu anche nel 2025 con il Comune è scontro legale

Messinatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ersu, l'ente regionale per il diritto allo studio universitario, ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado contro gli avvisi di accertamento Imu del 2025 emessi dal Comune di Messina e relativi agli anni d’imposta 2021, 2022 e 2023. L'ente ha richiesto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

