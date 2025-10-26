L' Eredità anche i prossimi 4 mesi | bufera alla ghigliottina

È Michela la campionessa de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, domenica 26 ottobre, su Rai 1. Dopo aver vinto alla sfida dei Cento Secondi, la concorrente è approdata al tavolo della ghigliottina, la fase finale e anche più seguita del gioco. Le cinque parole da collegare questa sera per provare a vincere un montepremi di 25mila euro erano pressione, pasta, rosa, ricambio e attaccare. Dopo averci ragionato su per un minuto, come previsto dal regolamento del programma, Michela ha puntato tutto sulla parola Denti, pur ammettendo di non esserne convinta e di aver trovato un collegamento con soli quattro indizi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

