Leone XIV | ‘No alla Chiesa giudicante ed escludente

CITTÀ DEL VATICANO, 26 OTT – “Nella Chiesa le relazioni non rispondono alle logiche del potere ma a quelle dell’amore”. Quindi, no ai “personalismi che impediscono relazioni autentiche” e alla “pretesa di essere migliori degli altri, come fa il fariseo col pubblicano, creando divisione e trasformando la Comunità in un luogo giudicante ed escludente”. No. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Leone XIV: ‘No alla Chiesa giudicante ed escludente”

