Leone XIV è scismatico? Cosa insegna la Chiesa?

Imolaoggi.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''tutti coloro che prendono parte formalmente e pubblicamente a uno scisma ecclesiastico perdono ogni diritto nella Chiesa''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

leone xiv 232 scismatico cosa insegna la chiesa

© Imolaoggi.it - Leone XIV è scismatico? Cosa insegna la Chiesa?

Leggi anche questi approfondimenti

Inizia il pontificato di Leone XIV - Nella Basilica di San Pietro e nella piazza antistante, Papa Leone XIV inizia ufficialmente il suo pontificato celebrando la messa di insediamento. Si legge su ilfoglio.it

Papa Leone XIV compie 70 anni: gli auguri di tutto il mondo per il suo compleanno - Nato a Chicago nel 1955, per Robert Francis Prevost &#232; il primo compleanno da quando, lo scorso 8 maggio, è diventato Pontefice. Come scrive adnkronos.com

Leone XIV: arrivato a San Giovanni in Laterano - Il Papa &#232; arrivato a san Giovanni in Laterano, dove aprirà ufficialmente l’anno pastorale della sua diocesi. Secondo agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Leone Xiv 232 Scismatico