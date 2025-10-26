Leggere Malombra e scoprire Fogazzaro
Un bel giorno un uomo riceve un messaggio da un perfetto sconosciuto, che lo invita ad andare a casa sua, nella campagna di una piccola città dove lui non è mai stato, anticipandogli che deve dirgli qualcosa di importante. L’uomo, ovviamente curioso, accetta l’invito e parte con il treno. Quando la sera arriva a destinazione, trova ad aspettarlo l’assistente tedesco dello sconosciuto che lo ha invitato, che lo accompagna alla villa. Sono le dieci e mezzo di sera, e l’assistente gli annuncia che il padrone di casa usa andare a dormire alle dieci, dunque lo riceverà la mattina successiva. Un po’ sorpreso, l’ospite si rassegna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
