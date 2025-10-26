Leggere ascoltare riflettere su di sé E poi taccuino alla mano provare a scrivere Isolati ma non da soli Sono i book retreat ritiri dedicati alla lettura e allo studio per risvegliare la creatività
T ra le cose che Anna Maria Ortese scrisse, c’è questa:« non c’è forse, dopo l’Italia, un altro Paese al mondo dove ciascun abitante abbia come massima ambizione lo scrivere, e ce n’è pochi altri dove quel che ciascuno scrive scivoli, per così dire, sull’attenzione dell’altro, come la pioggia su un vetro». Questo, e altri testi, sono stati raccolti da Adelphi in Da Moby Dick all’Orsa Bianca. Giornate FAI d’Autunno 2025: weekend speciale tra luoghi segreti e meraviglie nascoste X Leggi anche › Il bookclub della regina Camilla lancia un nuovo progetto: d’ora in poi gli abusi si combatteranno anche con i libri Siamo un popolo ossessionato dalla (nostra) penna quindi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
Capire il proprio cane non significa solo farsi ascoltare, ma imparare a leggere i suoi segnali. In questo video mostro un esercizio semplice per capire come il cane reagisce alla nostra presenza e ai movimenti. Conoscere il suo “metro emotivo” ci aiuta a costru - facebook.com Vai su Facebook