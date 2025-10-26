Un nuovo metodo scoperto dai fan di Leggende Pokémon: Z-A sta facendo discutere in modo insistente la community dei Mostriciattoli Tascabili: è infatti possibile duplicare i Pokémon Cromatici, noti per la loro rarità e il loro colore unico, in modo decisamente semplice. La procedura, diffusa da Austin John Plays e confermata da altri utenti come popin9 su X, consente di ottenere due copie identiche dello stesso Shiny, mantenendo ogni singolo dettaglio del Pokémon originale. Tuttavia, come avviene per tutti i glitch di questo tipo, la tecnica potrebbe essere bloccata da Game Freak con un aggiornamento correttivo nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Leggende Pokémon: Z-A, ecco come duplicare i Pokémon Cromatici