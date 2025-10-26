Legami d’affetto con la Bielorussia La guerra e l’embargo non fermano le ‘mamme’ dei bimbi di Chernobyl

di Raffaella Candoli Ci sono legami d'affetto capaci di superare i timori legati alla situazione politica in Bielorussia, che vede il presidente Lukashenko schierato con la Russia nel conflitto con l' Ucraina. E, in forza di quei legami, c'è chi affronta, per raggiungere quel Paese, anche non trascurabili disagi di viaggio, tali da quando sono stati soppressi (a causa dell'embargo decretato dalla Ue), voli diretti, mentre la Polonia ha chiuso i valichi di frontiera stradali che ferroviari, in risposta alle esercitazioni militari russo-bielorusse Zapad-2025. Ma, ci sono famiglie del Cesenate che mantengono rapporti ravvicinati con quei ragazzi - tutti orfani -, che hanno ospitato per anni, attraverso "vacanze di risanamento fisico", da tempo non più possibili.

