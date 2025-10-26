Legalità valori e tanti sorrisi | una giornata speciale alla scuola dell’infanzia di Lazzaro
Una mattinata di emozioni, sorrisi e partecipazione ha animato la scuola dell’infanzia di Lazzaro, appartenente all’istituto comprensivo Montebello Jonico-Motta San Giovanni, in occasione dell’evento dal titolo “Giocando con le regole costruiamo un mondo migliore”. Un’iniziativa pensata per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grave episodio di bullismo a Latina: la scuola torni a essere presidio di legalità Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani condanna con fermezza il grave episodio di bullismo verificatosi presso la stazione degli autobus di Latina, d - facebook.com Vai su Facebook