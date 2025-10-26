Leffe piange Fausto Carrara | fu fondatore della Ciclisti Valgandino

Leffe. La comunità del paese e l’intera Val Gandino sono in lutto per la morte, sabato 25 ottobre, di Fausto Carrara a 56 anni. Una malattia rivelatasi inesorabile ha spento per sempre il suo sorriso. Fausto, primogenito di Gianni (morto nel 1986) e Tonina Carrara aveva ereditato dal padre la grande passione per il ciclismo, impegnandosi dapprima nella S.C.Leffe e, soprattutto, nel progetto che portò nel 2009 alla fusione delle società ciclistiche di Leffe, Peia, Gandino e Casnigo nella Ciclisti Valgandino. Fra i fratelli di Fausto anche Giuseppe “Giuppi” (ciclista di ottimo livello e sindaco di Leffe dal 2007 al 2017) e Giorgio, attualmente assessore a Cazzano S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

