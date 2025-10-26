Lecco con un lampo Sipos stende il Renate Stadio al buio per 30’

di Roberto Sanvito MEDA Il Lecco sbanca Meda e resta al secondo posto appaiato al Brescia. Entrambe faranno il tifo per il Trento che ospiterà la capolista Vicenza nella giornata di oggi. Cronaca. Palleggio del Lecco nel primo quarto d’ora, poi all’improvviso la sventagliata da 50 metri di Zanellato per Rizzo, Ruiz Giraldo è colto impreparato come tutta la difesa nerazzurra, cross in mezzo e Sipos (foto) insacca da due passi. È il gol che sveglia la partita. E il Renate. Che reagisce. Già al 21’, ma è l’uscita a vuoto di Furlan a far sì che la punizione dalla tre-quarti di Kolaj possa definirsi pericolosa, i difensori sbrogliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lecco con un lampo. Sipos stende il Renate. Stadio al buio per 30’

