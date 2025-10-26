Standing ovation, canterebbe Vasco Rossi. Ieri si è svolta in Cassazione l'assemblea dell'Associazione nazionale magistrati, il sindacato delle toghe mai così politicizzato. Se n'è accorto pure il pm antimafia Nino Di Matteo, un magistrato così ingenuo da credere alle panzane del pentito di Via D'Amelio Vincenzo Scarantino e persino alle lusinghe del Guardasigilli M5s Alfonso Bonafede che gli aveva promesso il Dap e poi l'ha scaricato. Quando la politica entra dalla porta, la giustizia scappa dalla finestra. Al giornalismo invece basta qualche dossier. Ieri l'Anm ha dedicato un applauso lunghissimo al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un gravissimo attentato su cui è giusto fare presto luce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le sviolinate alle toghe che devono giudicarlo