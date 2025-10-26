U n tempo, quando la reputazione di una celebrità cominciava a sgretolarsi, il suo pr e addetto stampa sapeva esattamente chi chiamare. Beccato con la droga? Sorpreso a tradire il coniuge? Pagato per una prestazione sessuale sul Sunset Boulevard? Bastava una telefonata: un’intervista con Oprah, una copertina su People, e si poteva imboccare la strada verso la redenzione. Lo scenario oggi è cambiato. I vlogger di gossip su YouTube hanno la stessa risonanza mediatica di Anderson Cooper, gli account dei fan di Selena Gomez vantano più follower di interi Paesi europei, e gli influencer di TikTok specializzati in tutorial di trucco affrontano le deposizioni legali con la disinvoltura di avvocati al terzo anno di pratica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le strategie segrete delle PR nelle situazioni di crisi