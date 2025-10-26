Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 26 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 26 ottobre 2025 Ariete Bel fermento con questa Luna di fuoco che solo dal pomeriggio diventa fredda e legnosa in Capricorno, giocatevi le vostre chances in amore entro l'ora di pranzo, la fortuna aiuta gli audaci, si sa, e voi lo siete. Una volta messe sul tavolo le vostre carte, aspettate la risposta senza scalpitare, i tempi dell'altro vanno rispettati, lo dice Saturno. Le stelle in Scorpione vi rendono sexy ma troppo impazienti, è una lotta dentro di voi, non potete perderla ma nemmeno vincerla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 26 ottobre

