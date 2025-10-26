Le squadre più preziose d’Italia nel 2025 | Inter al comando Juventus e Napoli inseguono

Il nuovo aggiornamento dei valori di mercato delle rose mondiali di Transfermarkt fotografa con chiarezza i rapporti di forza nel calcio europeo. La Premier League continua a dominare la scena con 19 squadre su 20 presenti nella Top 25 globale. L’unica assente è il Burnley, sostituito da club di altri campionati come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. In vetta alla classifica mondiale si conferma il Real Madrid, con un valore di mercato complessivo di 1,40 miliardi di euro. A trainare i Blancos sono stelle di livello mondiale come Vinícius Jr., Mbappé e Bellingham, tre tra i giocatori più costosi al mondo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

