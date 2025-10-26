Le settemila lingue del mondo sono ricche di contraddizioni e stranezze ma sono specchio della cultura dei popoli che le parlano Una linguista molto social ci porta nell’universo della comunicazione

Iodonna.it | 26 ott 2025

A bituati al nostro parlare, ignoriamo che in molte lingue le parole quasi non esistono e ci si esprime con fischi (in alcune zone delle Canarie), colpi di tamburi o schiocchi delle labbra detti “click” (in Africa). I saluti sono importantissimi per certi idiomi. Per i Dogon (vivono in Mali) confondere il buongiorno con la buonasera equivale a un insulto. In altre lingue, le formule di cortesia sono alla base della convivenza civile. In Cina, il bon ton detta che bisogna rifiutare un’offerta di cibo per almeno tre volte prima di accettare. E a proposito di maleducazione, basta accorciare o allungare una vocale per incorrere in gaffe imbarazzanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

