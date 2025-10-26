Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 ottobre | la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle aperture dei giornali la manifestazione della Cgil a Roma contro la Manovra. Landini: "Sciopero generale? Non lo escludo". Salvini insiste sulla tassa sulle banche, Meloni convoca un vertice. Intanto Trump prosegue il viaggio verso l'Asia e chiede a Xi di aiutarlo nella mediazione con Putin per la risoluzione della guerra in Ucraina. Dmitriev, inviato del Cremlino, incontra Witkoff e annuncia: "La soluzione è vicina". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
