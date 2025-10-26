Le pagelle Panelli e Rosetti commettono errori fatali Mahrani viene fermato dal palo al debutto
SORZI 5,5. Tre gol al passivo, ma solo uno su cui ha colpe, il pallonetto non irresistibile di La Mantia dal limite del 2-0. Poco dopo salva il tris ancora dell’ex leccese, nel finale bravo coi piedi su Ghirardello. ZAGNONI 4. Involontaria ma scomposta l’entrata col piede al 24’ che manda i titoli di coda sul match e anche Di Bitonto in panchina con un taglio in testa. PANELLI 4,5. Anche lui va in tilt sbagliando la palla in uscita da cui nasce il 2-0, poco dopo si prende un giallo che lo porta al cambio nell’intervallo. (1’st Lombardi 5. Regala la rete che chiude i conti, è in vantaggio su Djankpata nel duello corpo a corpo, ma poi si fa beffare dal classe 2005 umbro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Serie A2 – Pallacanestro Roseto BERGAMO-ROSETO: LE PAGELLE DEL PROFESSOR LORENZO SETTEPANELLA. I voti di Lorenzo Settepanella ai rosetani, sconfitti da Bergamo sul campo di Monza. CLICCA SUL LINK PER LEGGERE L’ARTICOLO http:// - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle. Panelli e Rosetti commettono errori fatali. Mahrani viene fermato dal palo al debutto - Tre gol al passivo, ma solo uno su cui ha colpe, il pallonetto non irresistibile di La Mantia dal limite del 2- Riporta msn.com
Rosetti: “Col VAR, gli arbitri commettono un errore ogni 12 partite” - “Il progetto VAR non esiste più: è totalmente integrato nell’arbitraggio” parla così Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA, dal ‘Festival dello Sport’ di Trento. Come scrive gianlucadimarzio.com