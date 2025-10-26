SORZI 5,5. Tre gol al passivo, ma solo uno su cui ha colpe, il pallonetto non irresistibile di La Mantia dal limite del 2-0. Poco dopo salva il tris ancora dell’ex leccese, nel finale bravo coi piedi su Ghirardello. ZAGNONI 4. Involontaria ma scomposta l’entrata col piede al 24’ che manda i titoli di coda sul match e anche Di Bitonto in panchina con un taglio in testa. PANELLI 4,5. Anche lui va in tilt sbagliando la palla in uscita da cui nasce il 2-0, poco dopo si prende un giallo che lo porta al cambio nell’intervallo. (1’st Lombardi 5. Regala la rete che chiude i conti, è in vantaggio su Djankpata nel duello corpo a corpo, ma poi si fa beffare dal classe 2005 umbro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Panelli e Rosetti commettono errori fatali. Mahrani viene fermato dal palo al debutto