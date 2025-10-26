MILAN: 6. Nel primo tempo in almeno due occasioni salva il risultato. VENANZI: 6. Porta spesso la palla in avanti e spazza quando è necessario. PUPESCHI: 6. Solita partita attenta, anche se deve vedersela con un cliente scomodo come Di Paola. SANTERAMO: 6. Il capitano fatica, all’inizio, a prendere le misure al numero nove nerazzurro, ma alla fine lo contiene. LORENZINI: 6. Anche dalla sua corsia arrivano dei buoni cross. In fase difensiva è attento. BARTOLOTTA: 6,5. Realizza il suo terzo gol stagionale e diventa il migliore realizzatore della squadra. PICCHI: 5,5. Una prestazione opaca. Nel mezzo al campo riescono a chiuderlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. L’autore della rete e Riad i migliori. Male Caggianese