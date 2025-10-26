Le pagelle L’autore della rete e Riad i migliori Male Caggianese
MILAN: 6. Nel primo tempo in almeno due occasioni salva il risultato. VENANZI: 6. Porta spesso la palla in avanti e spazza quando è necessario. PUPESCHI: 6. Solita partita attenta, anche se deve vedersela con un cliente scomodo come Di Paola. SANTERAMO: 6. Il capitano fatica, all’inizio, a prendere le misure al numero nove nerazzurro, ma alla fine lo contiene. LORENZINI: 6. Anche dalla sua corsia arrivano dei buoni cross. In fase difensiva è attento. BARTOLOTTA: 6,5. Realizza il suo terzo gol stagionale e diventa il migliore realizzatore della squadra. PICCHI: 5,5. Una prestazione opaca. Nel mezzo al campo riescono a chiuderlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Le pagelle: Spinazzola zucchero e carbone (7), McTominay gol d'autore (7,5); Acerbi soffre (4,5), Lautaro e Pio a vuoto (5) - X Vai su X
? Catania-Salernitana La media voto ricavata dalle pagelle dei quotidiani sportivi nazionali e dal quotidiano La Sicilia premia Emmanuele Cicerelli, “player of the match” ? L’attaccante rossazzurro, autore del primo gol in Catania-Salernitana 2-0, è M - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle. L’autore della rete e Riad i migliori. Male Caggianese - Nel primo tempo in almeno due occasioni salva il risultato. Riporta sport.quotidiano.net
LUCCHESE - LE PAGELLE. Pupeschi e Riad sono i migliori - Una sola "disattenzione" nel controllare un pallone aereo, poi tanta sicurezza tra i pali. Si legge su lanazione.it
LE PAGELLE. Milan, Rotondo. Pupeschi e Riad sono i migliori - Si fa sorprendere in occasione del gol dell’"ex" Remorini, con il suo pallonetto, ma si riscatta parando due... Segnala lanazione.it