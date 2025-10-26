Gaspardo 7,5 (nella foto). Finalmente batte un colpo. L’avvio è subito elettrico: suoi 6 dei primi 12 punti forlivesi. Poi incide il giusto nella ‘confusione’ del primo tempo, salvo salire in cattedra dopo la pausa lunga e divenire preziosissimo anche nel ruolo di pivot. Segna una tripla importante nello 0-11 del terzo periodo e non lascia fuggire la sua ex squadra nel quarto. Chiude con 16 punti (711 dal campo) e 6 rimbalzi. Masciadri 7,5. Dalla lunga distanza è un’autentica sentenza: 35 e sono tutte conclusioni che pesano come macigni. Alla fine sono 13 punti, in un match di grande sacrificio che lo porta a difendere anche sugli esterni avversari nel finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gaspardo e Masciadri ispirati. Squadra sulle spalle di Harper