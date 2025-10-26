Le pagelle di Ballando con Le Stelle | Barbara D’Urso in affanno 6,5 Rosa Chemical supponente 5 per Emma Coriandoli è arrivato il momento di sedersi ai tavolini 3

No, neanche la quinta puntata di Ballando con le Stelle ha prodotto la prima eliminazione di questa edizione: c’era quasi da aspettarselo. Bisognerà, dunque, attendere sabato 1 novembre per conoscere chi tra Emma Coriandoli e Beppe Convertini metterà per primo i piedi fuori dalla pista dello show del sabato sera di Rai 1. Ora è però il momento di ‘alzare le palette’ e dare i voti a quanto visto su quella pista nel corso della serata di ieri. Martina Colombari, il fiore più bello: voto 9. Se due settimane fa era “un fiore non ancora sbocciato”, ora Martina Colombari è decisamente andata oltre. Aiutata probabilmente anche dallo stile eseguito ieri sera, un freestyle, Colombari ha dimostrato compiutamente per la prima volta di poter ambire a un posto di rilievo all’interno del programma, grazie all’importante miglioramento fatto nel corso delle settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

