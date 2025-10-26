Le nuove forme di bullismo nell’era dell’AI Da Didacta parte l’appello | la cultura può rompere il silenzio

Orizzontescuola.it | 26 ott 2025

A lanciare il messaggio è Daniele Michienzi, professore e divulgatore digitale noto sui social come @loquendum, che invita i giovani a riscoprire il valore della parola. “La cultura può salvarci. Parlarne resta il primo passo per combatterlo”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

