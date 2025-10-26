Le Nike SB Air Force 1 Flax sono come una Timberland per gli skater
Le Nike SB Air Force 1 Flax sono la prova che una scarpa da skate può essere anche un'icona urbana. Nike SB, la divisione del marchio specializzata nello skateboarding, reinterpreta la classica Air Force 1 in chiave funzionale e resistente, pensata per la tavola ma perfetta anche per la strada. Poche silhouette nella storia di Nike sono più riconoscibili delle Air Force 1. Dal loro debutto nel 1982, progettate da Bruce Kilgore, sono passate dal parquet allo street style, fino a entrare nell'immaginario collettivo.
