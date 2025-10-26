Firenze, 26 ottobre 2025 – Venerdì scorso, a Milano, si sono ritrovati i riformisti del Pd alternativi a Stefano Bonaccini, leader di Energia Popolare. Il convegno è stato organizzato da Giorgio Gori e da altri esponenti del Pd, intenzionati a rimanere nel partito di Elly Schlein senza dar vita ad altre formazioni. Si capisce tuttavia che cambierà il tono della loro presenza dentro il Campo Largo: “In queste settimane ho letto molto spesso di una distinzione tra riformisti da salotto e riformisti di popolo”, ha detto Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, tra gli organizzatori della giornata: “Per inciso qui c’è solo chi si sporca le scarpe da Kyjiv a Ventotene, dal nord delle imprese fino a quel sud dimenticato che torna utile solo quando c’è da fare qualche accordo elettorale; qui ci sono donne e uomini che si sono fatti le ossa nella provincia più sperduta d’Italia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le molte anime del Pd in cerca di chiarezza