Le Marche premiate dalle Guide L’Espresso 2026 | ristoranti e cantine da non perdere

Dalla Madonnina del Pescatore (riconosciuta anche Mariella Organi come Migliore Team di Sala) e Uliassi a Senigallia, fino a Dalla Gioconda a Gabicce Monte e alla cantina Santa Barbara a Barbara. Una conferma del talento e della creatività enogastronomica regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Marche premiate dalle Guide L’Espresso 2026: ristoranti e cantine da non perdere

Scopri altri approfondimenti

Cedroni, Uliassi e Di Fabio "top player", la cucina delle Marche fa incetta di premi: «Regione fotonica». Ricette e consigli per una cena fuori - facebook.com Vai su Facebook

Laura Ravetto: Nelle Marche è stata premiata ancora una volta la capacità della coalizione di centro destra di migliorare la vita dei cittadini. Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara. - X Vai su X

Le Marche premiate dalle Guide L’Espresso 2026: ristoranti e cantine da non perdere - Dalla Madonnina del Pescatore (riconosciuta anche Mariella Organi come Migliore Team di Sala) e Uliassi a Senigallia, fino a Dalla Gioconda a Gabicce Monte e alla cantina Santa Barbara a Barbara. ilrestodelcarlino.it scrive