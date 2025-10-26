Le Marche premiate dalle Guide L’Espresso 2026 | ristoranti e cantine da non perdere

Dalla Madonnina del Pescatore (riconosciuta anche Mariella Organi come Migliore Team di Sala) e Uliassi a Senigallia, fino a Dalla Gioconda a Gabicce Monte e alla cantina Santa Barbara a Barbara. Una conferma del talento e della creatività enogastronomica regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

