Le lucertole vanno in letargo? Come si preparano all'inverno e dove si nascondono
Con l’arrivo del freddo, le lucertole entrano in brumazione, una sorta di letargo per rettili in cui rallentano il metabolismo e si rifugiano tra rocce e muretti, riemergendo solo con l'aumento delle temperature e il ritorno del caldo primaverile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Le lucertole vanno in letargo? Come si preparano all’inverno e dove si nascondono - Con l’arrivo del freddo, le lucertole entrano in brumazione, una sorta di letargo per rettili in cui rallentano il metabolismo e si rifugiano tra rocce ... Lo riporta fanpage.it