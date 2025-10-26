Le liti con la moglie le urla e le denunce per violenza che lo hanno sbattuto fuori casa | nei guai il presidente del Consiglio comunale di Bolzano

È scattato il Codice Rosso per il presidente del Consiglio comunale di Bolzano, Carlo Vettori. Il 43enne è stato denunciato dalla moglie per violenza domestica, come riporta il Corriere dell’Alto Adige. L’esponente di Fratelli d’Italia, uscito dalla Lega in contestazione con Matteo Salvini, ha il divieto di avvicinarsi a sua moglie e ha dovuto lasciare la casa in cui vivevano, così come previsto dalle norme a tutela delle donne vittima di violenza o maltrattamenti. La sua posizione potrebbe aggravare, con l’introduzione del braccialetto elettronico. A carico di Vettori, infatti, ci sarebbero altre denunce oltre a quella partita dalla moglie nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Open.online

