Le Iene, le anticipazioni di domenica 26 ottobre. Domenica 26 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “ Le Iene ”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospiti in studio: Jolanda Renga, primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga, e Marie Kond?, scrittrice giapponese di libri di economia domestica. Nella puntata: Daniele Bonistalli ricostruisce la vicenda giudiziaria che vede coinvolto Mario Gregoraci, padre della showgirl Elisabetta. L’uomo sarebbe accusato di aver commesso atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, Rosita Gentile. Secondo quanto denunciato dalla donna, Gregoraci l’avrebbe picchiata, vessata e minacciata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Le Iene, ospiti e anticipazioni di domenica 26 ottobre