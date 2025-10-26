le iene i servizi della puntata di stasera

Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, domenica 26 ottobre, in prima serata su Italia 1, con un nuovo appuntamento de Le Iene. Nella puntata di stasera sono attesi in studio Jolanda Renga, primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga, e Marie Kond?, scrittrice giapponese di libri di economia domestica. Anticipazioni della puntata del 26 ottobre 2025. Vicenda giudiziaria di Mario Gregoraci, padre di Elisabetta. La iena Daniele Bonistalli ricostruisce la vicenda giudiziaria che vede coinvolto Mario Gregoraci, padre della showgirl Elisabetta. L’uomo è accusato di aver commesso atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, Rosita Gentile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

