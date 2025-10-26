Le ho dato la dose più leggera ecco perché Francesco non c’entra con la morte di Maria Chiara
In questa storia, anche i numeri hanno degli incastri che odorano di strano. E comunque: sono le dieci e dieci di sabato dieci ottobre 2020 quando gli operatori del 118 decretano la morte di Maria Chiara Previtali. Aveva compiuto diciott’anni da qualche ora: il suo corpo è esanime nella stanza da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Libreria sopra la Penna. . Un video del 2020 fatto da Alba? con la competenza di un sogno dato che non sa come funziona tecnicamente il mondo. Ve lo regaliamo, parla di voi con una certa dose di preveggenza ? - facebook.com Vai su Facebook