le formazioni complete delle squadre della premier league

L'Everton proteggerà un inizio imbattuto da cinque partite nella sua nuova casa all'Hill Dickinson Stadium quando i Toffees ospiteranno il Tottenham in Premier League domenica. La squadra di David Moyes ha perso 2-0 in casa del Manchester City sabato, ma una vittoria la porterebbe a pari punti con gli Spurs, che avevano iniziato la giornata ottavo. Il Tottenham ha ottenuto una vittoria nelle ultime cinque partite, perdendo 2-1 in casa contro l'Aston Villa domenica scorsa e pareggiando 0-0 contro i francesi del Monaco in Champions League mercoledì.
Centotrentuno.com. . FANTA 131 LIVE | Mercato, consigli e probabili formazioni: le ultime sull'8ª giornata - facebook.com Vai su Facebook
Premier League 2025-2026: Arsenal-Crystal Palace, le probabili formazioni - Crystal Palace è una partita valida per la nona giornata di Premier League: le due squadre scendono in campo alle 15. Riporta sportal.it
Premier League 2025-2026: Leeds United-West Ham, le probabili formazioni - Elland Road ospita venerdì alle 21 una sfida tra squadre in difficoltà: il Leeds United teme la zona retrocessione, il West Ham la occupa. Secondo sportal.it
Premier League, le formazioni delle tre gare delle 15: dal 1' Zaniolo, Igor e Ola Aina - Alle 15 scenderanno in campo ben sei squadre inglesi per disputare il decimo turno di Premier League. Riporta tuttomercatoweb.com