Le fibrillazioni nel Pd Riformisti e maggioranza | torna la voglia di correnti
Una corrente, un correntone, una nascente gamba centrista e un’indefessa ostinazione unitaria ancora insufficiente. Così il Pd in vista della sfida per le politiche del 2027, dall’indomani delle ultime partite regionali di autunno dall’esito quasi scontato e di quella affatto più incerta del referendum costituzionale che si svolgerà la prossima primavera sulla separazione delle carriere (e dei Csm) tra giudici e pm. Sfida ancora in salita per l’opposizione di centrosinistra e il suo partito guida, il Pd. E comprensiva dell’eventuale riforma del sistema elettorale – eliminazione dei collegi uninominali in senso al voto (senza preferenza) per liste di partito circoscrizionali con vincolo di coalizione e premio di maggioranza – che piace a via della Scrofa e non dispiace al Nazareno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
