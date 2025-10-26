Le feste natalizie regalano posti

Con l’arrivo delle festività natalizie cresce la domanda di personale nel commercio e nella grande distribuzione. Tra decorazioni, regali e shopping, i negozi si preparano alla stagione più intensa dell’anno e partono le assunzioni per i lavori stagionali. Tra le prime aziende a muoversi c’è Leroy Merlin, che cerca addetti alle vendite per il periodo natalizio nei punti vendita toscani. I contratti sono stagionali, con settimana lavorativa su cinque giorni (dal lunedì alla domenica) e turni programmati con largo anticipo per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Tra i benefit: sconti sui prodotti Leroy Merlin e Bricocenter ed un portale dedicato ai dipendenti con convenzioni per viaggi, tecnologia e tempo libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

