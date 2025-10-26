Le feste natalizie regalano posti
Con l’arrivo delle festività natalizie cresce la domanda di personale nel commercio e nella grande distribuzione. Tra decorazioni, regali e shopping, i negozi si preparano alla stagione più intensa dell’anno e partono le assunzioni per i lavori stagionali. Tra le prime aziende a muoversi c’è Leroy Merlin, che cerca addetti alle vendite per il periodo natalizio nei punti vendita toscani. I contratti sono stagionali, con settimana lavorativa su cinque giorni (dal lunedì alla domenica) e turni programmati con largo anticipo per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Tra i benefit: sconti sui prodotti Leroy Merlin e Bricocenter ed un portale dedicato ai dipendenti con convenzioni per viaggi, tecnologia e tempo libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Regala sorrisi con Fondazione ANDI ETS In occasione delle feste natalizie Fondazione ANDI ETS rilancia l'iniziativa dedicata ai doni solidali, mettendo a disposizione dei Soci ANDI una serie di utili articoli perfetti per un pensiero ai propri pazienti. Oltre a e - facebook.com Vai su Facebook
Le feste natalizie regalano posti - Con l’arrivo delle festività natalizie cresce la domanda di personale nel commercio e nella grande distribuzione. Lo riporta msn.com
I biglietti aerei per viaggiare a Natale sono alle stelle: le tratte più care - Le feste natalizie sono per molti un’occasione per prendersi una pausa e fare un bel viaggio alla scoperta di posti nuovi. Secondo siviaggia.it