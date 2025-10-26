Le critiche motiveranno la stella del Barcellona Yamal per lo scontro con il Real Madrid
2025-10-25 21:58:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La stella del Barcellona è sotto i riflettori per motivi controversi in vista del Clasico. Le critiche a Lamine Yamal daranno ulteriore motivazione alla stella del Barcellona per El Clasico, ha detto il vice allenatore Marcus Sorg prima della sfida di domenica con il Real Madrid. Quasi sicuro di essere una figura centrale nel Clasico, Yamal ha attirato l’attenzione negativa prima dell’incontro dei due acerrimi rivali affermando in un’apparizione su un flusso di social media che il Real Madrid “ruba” e “si lamenta”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
