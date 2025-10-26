Le ceramiche di Tarquinia hanno conquistato anche il Portogallo
Il 17 e 18 ottobre 2025 il Comune di Tarquinia ha partecipato alla prima assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Città della Ceramica” (AEuCC), ospitata ad Aveiro, in Portogallo. Per l’Amministrazione comunale erano presenti l’assessore alle Attività produttive Andrea Andreani. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
